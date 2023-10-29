Маск заявил, что в секторе Газа не зафиксированы попытки подключения к Starlink

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. Об этом он сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отметил Маск, если терминал Starlink осуществит подключение из сектора Газа, компания примет чрезвычайные меры, чтобы подтвердить использование связи исключительно в гуманитарных целях.

Бизнесмен подчеркнул, что перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с американскими и израильскими властями.

Ранее Маск заявил, что предоставит услуги спутниковой связи международно-признанным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в секторе Газа. Так он прокомментировал новость о том, что палестинская телекоммуникационная компания Jawwal полностью отключила услуги связи и интернета в анклаве.

В свою очередь, министр связи Израиля Шломо Каръи заявил, что страна будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink ХАМАС.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября со стороны Газы погибли более 7,7 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.