Al Jazeera: ХАМАС не получил план Трампа по сектору Газа

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

В палестинском движении ХАМАС еще не получили план президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом заявил представитель организации Махмуд Мардави.

"Мы узнали о его существовании только после публичных заявлений, однако из того, что мы видим, можно сделать вывод, что этот план крайне близок к израильской переговорной позиции", – приводит слова Мардави телеканал Al Jazeera.

Белый дом ранее опубликовал план по завершению конфликта в Газе из 20 пунктов. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, палестинское движение должно согласиться не участвовать в управлении Газой. При этом предложения не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже поддержал план американского лидера. По его словам, представленный документ отвечает достижению военных целей страны.