"Подземный город" возвели на херсонском направлении для бойцов РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Специалисты группировки войск "Днепр" создали на херсонском направлении уникальный "подземный город" для проживания и отдыха российских солдат. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Внутри него организованы кухня, столовая, жилые помещения, баня, спортзал, прачечная и сушилка, парикмахерская и ремонтная мастерская для одежды.

В ведомстве добавили, что жилые блиндажи вместительные, они оборудованы печками, а также связью, электричеством и системой центрального оповещения. Кроме того, сюда провели проточную воду.

Общая протяженность переходов и траншей "подземного города" составляет свыше 4 километров при глубине заложения коммуникаций более 4 метров. Специалисты приложили все усилия, чтобы бойцы РФ могли здесь отдохнуть и ненадолго отвлечься от военных будней.

Ранее российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября. Целями ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением.

Кроме того, бойцы из подразделений группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике.