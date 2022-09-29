Косачев заявил о возможном обращении в суд ООН после инцидентов на "СП"

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Россия после инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" может обратиться в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву для защиты собственных интересов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный Суд ООН или Международный трибунал по морскому праву", – написал он в своем телеграм-канале.

Косачев отметил, что в отношении произошедшего могут быть применены следующие нормы международного права:



Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года;

Конвенция о защите морской среды района Балтийского 1992 года;

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Исходя из перечисленных конвенций, Швеция и Дания должны представить мировому сообществу всю имеющуюся у них информацию об инциденте, все заинтересованные государства обязаны сотрудничать, проводить консультации и обмен информацией, в том числе с РФ. Кроме того, России и российским компаниям причинен существенный экономический ущерб, а морской среде Балтийского моря – экологический, в связи с чем необходимо поднять вопросы международной ответственности и возмещения причиненных убытков виновной стороной.

29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Четвертая утечка обнаружена на "Северных потоках" – СМИ

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