В Польше допустили использование сил НАТО на Украине, если РФ применит ядерное оружие

Фото: ТАСС/EPA/TOMASZ WASZCZUK
Силы НАТО могут быть использованы на Украине в случае применения Россией ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Об этом сообщает RMF.
"В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины", – сказал он.
Рау уточнил, что это также может подразумевать непосредственную переброску сил Североатлантического альянса на Украину. Он отметил, что нельзя исключать, что Салливан имел в виду именно такую меру.
"Но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычное вооружение, например авиацию или запуск соответствующих ракет, причем необязательно с украинской территории", – заключил Рау.
Ранее Салливан пригрозил России ответом в случае применения ядерного оружия. По его словам, последствия будут катастрофическими. Он также добавил, что США серьезно воспринимают ядерную риторику, однако это не заставит американские власти отказаться от военной помощи Украине.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. По его словам, российская сторона заметила "болезненную реакцию" американской администрации на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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