Собянин отказался от мандата депутата Госдумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин, выдвигавшийся на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия", отказался от своего депутатского мандата. Это следует из постановления Центральной избирательной комиссии России.

Также от своего мандата отказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Теперь их места в Госдуме считаются вакантными.

Ранее от депутатских мандатов отказались министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Они подали соответствующие заявления в ЦИК.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования "Единая Россия" получила 324 кресла. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста. Еще пять мандатов распределили между кандидатами-самовыдвиженцами.

