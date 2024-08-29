Депутат Рады Гончаренко обратился к народу из-за ситуации в Красноармейске

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire/Volodymy Tarasov (Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обратился к украинцам из-за ситуации в Красноармейске (Покровске), передает RT.

Парламентарий назвал ситуацию на красноармейском направлении критической. По словам Гончаренко, у него возникает ощущение, что у украинского командования нет плана действий на этом участке.

"Обращение ко всем гражданским в Покровске – выезжайте", – призвал украинцев депутат.

Ранее замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн признал продвижение ВС РФ на красноармейском направлении. Он уточнил, что россияне добиваются там определенных успехов и могут взять город.

На самой Украине неоднократно заявляли, что на этом направлении в подконтрольных Киеву районах ДНР складывается сложная обстановка для ВСУ. Более того, напряженная ситуация наблюдается для украинской армии и на купянском направлении.