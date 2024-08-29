Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Все общественные наблюдатели в Москве проходят обучение вне зависимости от опыта, говорится на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В этом году в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли 12 680 наблюдателей. Это представители самых разных профессий и разных возрастов. К примеру, самому старшему наблюдателю на предстоящих выборах 83 года. 49% в составе корпуса наблюдателей – молодые люди от 18 до 35 лет, 26% – москвичи в возрасте от 35 до 50 лет, 25% – 50 лет и старше. Кроме того, 67% – женщины.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, именно наблюдатели обеспечивают московский стандарт наблюдения за выборами, который является эталонным для многих других регионов.

"Чтобы соответствовать этому стандарту, в ходе каждой избирательной кампании мы проводим обучение всех наблюдателей вне зависимости от имеющегося у них опыта: рассказываем об изменениях в законодательстве, проговариваем порядок действий наблюдателя в дни голосования и так далее. Только так мы можем быть уверены, что выборы будут по-настоящему честными, прозрачными и легитимными", – сказал Ковалев.

В свою очередь, наблюдатель Ульяна Губанова рассказала, что принимает участие в выборах в качестве наблюдателя от Общественной палаты Москвы с 2021 года, не пропустив ни одной избирательной кампании. По ее словам, перед каждыми выборами для участников корпуса проводили обучение.

"Мне кажется, это правильно. Лично мне это позволило быть в курсе всех изменений и нововведений: и законодательных, и процедурных. Например, когда были введены терминалы электронного голосования, у нас была возможность познакомиться с новым оборудованием. С каждым годом Москва становится все лучше и прекраснее, и мне очень радостно осознавать, что я хотя бы малой толикой причастна к этому, поэтому и продолжаю наблюдать", – сказала она.

Студентка Алина Казак впервые будет наблюдать за выборами в столице. Она призналась, что ей интересно получить такой опыт. Девушка изъявила желание быть активной участницей всех процессов, проходящих в городе, потому что это ее город, ее жизнь и ее будущее.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

В этот период число терминалов электронного голосования на избирательных участках в Москве увеличится. За счет такого решения принять участие в голосовании можно будет еще быстрее.

