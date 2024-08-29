Депутат ГД Хамзаев предложил отменить штрафы за превышение скорости в Курской области

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил аннулировать штрафы за превышение скорости, полученные жителями приграничных областей, а также приостановить привлечение к ответственности граждан во время проведения СВО. С таким предложением он обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, пишет "Коммерсант".

По словам парламентария, речь идет об отдельных районах Курской области, в которых на сегодняшний день складывается напряженная обстановка из-за атаки дронов.

"Люди уезжают из этих мест, а потом получают "письма счастья" за превышение скорости", – указал Хамзаев.

Он предположил, что проще всего было бы отключить часть дорожных камер в данных районах. Тем не менее механизм освобождения от штрафов должно предложить МВД РФ, добавил депутат.

Хамзаев ранее выступил с инициативой о запрете обгона автомобилей для мотоциклистов. Парламентарий также предложил запретить им передвигаться между потоками машин вне полосы.

Помимо этого, депутат предложил дать право полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию авто за слишком шумную езду. По его словам, чаще всего жалобы на громкие автомобили поступают от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Махачкалы и ряда других крупных городов.