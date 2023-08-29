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Российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ на донецком направлении – МО РФ
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Российские военнослужащие уничтожили украинский воинский эшелон с артиллерийскими боеприпасами на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что прибытие эшелона на станцию разгрузки было выявлено разведывательным подразделением ВС РФ, после чего координаты цели оперативно передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, который и нанес высокоточный удар.
В результате были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, около 30 военнослужащих и до 10 единиц техники украинской армии, добавили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ВМФ ударили по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии в ночь на 28 августа.
До этого штурмовые подразделения ВС РФ заняли опорный пункт в ходе боя на купянском направлении, разгромив до роты Вооруженных сил Украины.
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