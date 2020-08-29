Европейские страны и США выпустили совместное заявление по Белоруссии

14:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ЕС, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по Белоруссии, в котором призвали Минск "соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа". Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Британии.
"Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека", – говорится в документе.
Также в заявлении содержится призыв "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан". Кроме того, страны потребовали "немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных".
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.
Лукашенко в их организации обвинил США и Европу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал аналогичное мнение о том, что оппозицией в республике руководит Запад. Он подчеркнул, что Россия сообщила первому замгоссекретарю США Стивену Бигану о попытках из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии.
Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию может говорить о том, что позиция Запада была заранее подготовлена, считает Владимир Путин. Россия исходит из того, что выборы в республике состоялись, добавил он.
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