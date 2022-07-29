Офицер разведки морской пехоты США заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин

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Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Как заявил Риттер, США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе.
Офицер также напомнил о попытках американского лидера Джо Байдена возложить вину за происходящее на президента России Владимира Путина.
"Это не так. Виноват Джо Байден", – приводит РИА Новости слова Риттера.
Ранее американский обозреватель Фредди Грэй заявил, что в США в ближайшее время могут объявить импичмент Байдену. По его мнению, это произойдет после победы республиканцев на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года.
До этого профессор Варшавского университета Богдан Шклярский заявил, что вмешательство Вашингтона в кризис на Украине в значительной степени отразится на американском лидере. По его словам, рейтинг Байдена идет вниз из-за спада в экономике США, при этом у него вряд ли получится переломить ситуацию в свою пользу, поскольку, считает Шклярский, веру в это потеряли даже демократы.
Также Reuters и Ipsos опубликовали результаты совместного опроса, который показал, что рейтинг одобрения президента США опустился до рекордных показателей. Так, работу Байдена не одобряют 59% американцев. В поддержку его деятельности высказались лишь 36% опрошенных.
Байден вновь хотел пожать руку пустому месту
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