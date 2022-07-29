МИД Франции сообщил о запуске совместно с ОБСЕ Московского механизма в отношении РФ

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Франция совместно с 37 странами ОБСЕ запустили "московский механизм" в отношении РФ, применяемый для оценки соблюдения прав человека и верховенства закона, сообщил МИД Франции.

В частности, в рамках механизма будет создана независимая экспертная миссия. Она оценит состояние выполнения Россией своих обязательств и определит действия российского правительства, которые привели к нынешней ситуации с правами человека и основными свободами.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о подстрекательстве к геноциду в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова. Расследованием займется центральный аппарат СК.

До этого СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В Следственном комитете подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

