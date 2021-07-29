В тестировании онлайн-голосования приняли участие 75 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Уже около семи часов идет тестовое голосование. За это время бюллетени получили 77 тысяч пользователей, а проголосовали – 75 тысяч. Об этом сообщили в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Во время тестирования также будет проверено, удобно ли переключаться между бюллетенями. В одном из них участники могут выбрать несколько вариантов ответа, а в другом – один из двух.
"В Общественный штаб прибыли международные эксперты. Алексей Венедиктов, Юрий Ермолов и Артем Кострыко рассказывают им об особенностях столичной платформы и ходе теста. Среди участников делегации представители стран, где также накоплен опыт проведения онлайн-голосований", – добавили в штабе.
Тестирование системы началось в четверг в 08:00 и продолжится до 20:00 30 июля. Принять в нем участие могут все желающие старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.
Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.
В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.
В Москве представили ключ защиты, который обеспечит безопасность электронного голосования
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