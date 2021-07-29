Тестовое онлайн-голосование в Москве проходит без сбоев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В столице тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, в нем уже приняли участие более 30 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"Тестовое голосование проходит без сбоев. На данный момент статистика такова: 32 700 выдано бюллетеней, 30 900 проголосовали. В ходе теста наблюдают за программной частью системы, следят за тем, как платформа справляется с нагрузкой, как работают серверы и реализуется новый функционал", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за первые два часа тестирования онлайн-голосования в Москве было выдано около 16 тысяч бюллетеней.
Тестирование системы онлайн-голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, началось в Москве в четверг, 29 июля.
Проверка проходит в виде пробного голосования и продлится до 19:59 пятницы, 30 июля. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.
Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании.
В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.
Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: