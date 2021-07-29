Тестовое онлайн-голосование в Москве проходит без сбоев

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В столице тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, в нем уже приняли участие более 30 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Тестовое голосование проходит без сбоев. На данный момент статистика такова: 32 700 выдано бюллетеней, 30 900 проголосовали. В ходе теста наблюдают за программной частью системы, следят за тем, как платформа справляется с нагрузкой, как работают серверы и реализуется новый функционал", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за первые два часа тестирования онлайн-голосования в Москве было выдано около 16 тысяч бюллетеней.

Тестирование системы онлайн-голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, началось в Москве в четверг, 29 июля.

Проверка проходит в виде пробного голосования и продлится до 19:59 пятницы, 30 июля. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.