Запад заблокировал и заморозил российские активы на 330 миллиардов долларов

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США и их союзники за последние 100 дней заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что активы на такую сумму заморозили с тех пор, как министры финансов, юстиции, внутренних дел и торговли, а также европейские комиссары договорились усилить совместную работу для изоляции санкционных россиян от международной финансовой системы.
Участники международной группы захватили, заморозили или задержали яхты и недвижимость, а также ограничили доступ России к глобальной финансовой системе. В ближайшие месяцы они собираются продолжать отслеживать активы оказавшихся под санкциями россиян и предотвращать попытки обхода введенных ограничений.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам объединения изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине для восстановления страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине. Он назвал это воровством.
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