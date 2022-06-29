Швейцария ввела санкции против РФ по аналогии с шестым пакетом мер ЕС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Швейцария ввела в действие санкции против России и Белоруссии по аналогии с шестым пакетом мер Евросоюза, сообщает ТАСС.
Новые ограничения включают эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов российского происхождения. В направлении или внутри Швейцарии запрещены покупка, импорт, транзит и транспортировка этой продукции. Отмечается, что нефтяное эмбарго будет вводиться в стране постепенно до начала 2023 года.
В финансовой сфере запрещается предоставление аудиторских и консалтинговых услуг предприятиям. Запрещено рекламировать продукцию в некоторых российских СМИ, включая Russia Today и Sputnik.
В Берне заявили, что новые меры Евросоюза в отношении РФ широко вводятся в действие в Швейцарии, но сделано исключение в отношении доступа на рынки госзаказов российским гражданам, а также организациям и предприятиям, расположенным в России.
Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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