Защита приговоренного к смерти британца объяснила порядок рассмотрения кассационной жалобы

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Вступление в силу смертного приговора британскому наемнику Шону Пиннеру отложено после подачи жалобы защитой, сообщила его адвокат Юлия Церковникова.

"В соответствии с частью 2 статьи 405 УПК ДНР подача кассационных жалоб или представление на судебные решения, указанные в первой части статьи 399 УПК ДНР, приостанавливает вступление их в законную силу", – цитирует ее ТАСС.

Церковникова уточнила, что с момента поступления жалобы в Верховный суд ДНР в течение двух месяцев ее назначают к рассмотрению, при этом прошение о помиловании пишется после вступления приговора в законную силу.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позднее власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что высокомерный тон обращения не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данному вопросу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

