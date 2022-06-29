Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна и удобрений

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Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в телеграм-канале дипведомства.

По его словам, США сами страдают от антироссийских запретов. Он отметил, что вследствие введенных ограничений активизировался поиск замены доллару для использования в расчетах с торговыми партнерами.

Антонов подчеркнул, что именно волна антироссийских рестрикций подхлестнула глобальный продовольственный кризис.

"Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", – добавил посол.

Ранее Антонов заявил, что Россия не препятствует экспорту продовольствия с Украины, а выход торговых судов из Черного моря затруднен из-за действий киевских властей. Кроме того, глава российского диппредставительства отметил, что РФ готова гарантировать безопасность движения судов с зерном из контролируемых Украиной портов.

Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, причинами продовольственного кризиса стали, в частности, антироссийские санкции и ошибки западных стран в экономической и энергетической политике. Антонов добавил, что Россия не имеет никакого отношения к росту цен.

До этого глава МИД Сергей Лавров ответил шуткой украинскому журналисту, который обвинил Москву в воровстве зерна. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул возможность свободной перевозки зерна в пункты назначения. По его словам, Россия данному процессу никак не препятствует.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран мира. Кроме того, влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено, считает он.

Владимир Путин между тем предложил несколько способов вывоза зерна с Украины. Дешевле всего это сделать через территорию Белоруссии, однако с последней придется снять санкции. Также экспорт возможен через украинские порты, но только после их разминирования.