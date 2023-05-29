Президент Венесуэлы выразил желание вступить в БРИКС

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Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, так как это объединение формирует новый мировой порядок, передает РИА Новости слова президента страны Николаса Мадуро.

"БРИКС сформирована из пяти могущественных стран. И теперь БРИКС трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, именно мира, кооперации. Сколько уже заявок есть у БРИКС от стран? Я читал, что больше 30", – сказал он.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что благоприятно смотрит на возможность присоединения Венесуэлы к БРИКС.

Ранее в Аргентине допустили вступление в состав БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе этого года. По словам аргентинского посла в РФ Эдуардо Суайны, приглашение на встречу БРИКС уже является большим шагом для Буэнос-Айреса.

До этого стало известно, что Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС. Президент Туниса Кайс Саид заявил о неприемлемости диктата МВФ, в результате которого население страны становится беднее.