В Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта и авиатехники

Фото: ТАСС/Стрингер

Военный объект и авиатехника были повреждены в результате ударов в Хмельницкой области. О происшествии сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местную администрацию.

"Ночью зафиксированы удары по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный", – говорится в заявлении органа местного самоуправления.

Власти региона рассказали, что из строя были выведены пять летательных аппаратов. Специалисты приступили к устранению последствий.

Также в администрации сообщили, что склады хранения боевых и горюче-смазочных материалов оказались охвачены огнем. Пожарные пытаются локализовать возгорания.

Ранее объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области. Глава военной администрации региона Сергей Братчук рассказал, что воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа.

Ночью сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о серии взрывов на окраинах Киева и еще в нескольких областях Украины.

Так, звуки взрывов слышны в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях страны.

