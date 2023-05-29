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03:15

Политика

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: depositphotos/billperry

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По информации украинских СМИ, несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области страны. Подробностей случившегося не приводится, местные власти также пока не комментировали эту информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на воскресенье, 28 мая, Украина подверглась одной из самых крупных атак беспилотников. По его словам, всего по территории Украины было выпущено одновременно 54 беспилотника.

До этого с аналогичным заявлением выступил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что воздушная тревога в Киеве длилась в течение пять часов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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