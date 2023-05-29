Российские войска отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Кроме того, российские артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации украинских войск в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов ВСУ в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" также уничтожил скопление живой силы украинской армии в районе Орехово-Васильевки.

Астафьев добавил, что в результате контрбатарейной борьбы около Орехово-Васильевки и Александро-Шультино были уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика" на огневых позициях ВСУ.

Ранее СМИ сообщали о том, что России удалось полностью уничтожить украинский флот беспилотников Bayraktar TB2, тем самым лишив ВСУ ударного средства.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных военных в районе города Богодухов Харьковской области.