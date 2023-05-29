СМИ сообщили о взрывах на окраине Киева и нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов произошла на окраинах Киева и еще в нескольких областях Украины. Об этом со ссылкой на украинские издания сообщает ТАСС.

Так, звуки взрывов слышны в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях страны. Подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе города был разрушен склад в результате пожара после произошедшей в Киеве серии взрывов.