В Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области, сообщил советник главы военной администрации региона Сергей Братчук, на которого ссылается РИА Новости.

Братчук пообещал позже привести подробности. По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа.

Ночью сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позже стало известно о серии взрывов на окраинах Киева и еще в нескольких областях Украины.

Так, звуки взрывов слышны в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях страны. Подробности случившегося пока не приводятся.