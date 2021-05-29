Украинский дипломат потребовал от России репараций

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что для возобновления нормальных отношений с Украиной России необходимо вернуть Крым и "Принести извинения" Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", – заявил дипломат.
Он также отметил, что правительству РФ необходимо принести Киеву свои извинения. Именно этот шаг может стать первым на пути к "примирению" обоих государств.
Ранее МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Ему вручили ноту протеста из-за продолжающихся провокационных акций у российского посольства в Киеве. Отмечается, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навсегда ухудшила отношения с соседним государством. Он также отметил, что Украина нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО и уверенно движется к выполнению этого плана.
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