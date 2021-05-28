МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Фото: depositphotos/oleksii.chumachenko

Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД России, ему вручили ноту протеста из-за продолжающихся провокационных акций у российского посольства в Киеве, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Россия требует от Украины принять меры, чтобы впредь не допускать акций у посольства РФ и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности

26 мая у здания посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка устроили перформанс, в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ситуация на Ближнем Востоке позволила украинским радикалам провести провокационные акции у стен российского посольства. Они обвиняли Москву в поддержке ХАМАС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навсегда ухудшила отношения с соседним государством. Он также отметил, что Украина нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО и уверенно движется к выполнению этого плана.