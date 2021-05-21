Россия направила ноту протеста Украине из-за антироссийских акций

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Российское диппредставительство на Украине направило ноту протеста украинскому МИД из-за антироссийских акций в Киеве. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ситуация на Ближнем Востоке позволила украинским радикалам провести провокационные акции у стен российского посольства. Они обвиняли Москву в поддержке ХАМАС.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навсегда ухудшила отношения с соседним государством. Он также отметил, что Украина нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО и уверенно движется к выполнению этого плана.