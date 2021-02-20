На Украине заявили, что Россия ее "навсегда потеряла"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навсегда ухудшила отношения с соседним государством. Об этом он рассказал в видеообращении от имени ведомства.
"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее", – заявил руководитель МИД.
В обращении по случаю семилетней годовщины событий Евромайдана Кулеба отметил, что Украина нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО и уверенно движется к выполнению этого плана. Он также подчеркнул, что страна не намерена ни с кем консультироваться по вопросу собственного будущего.
Ранее в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным России государством. Представитель Кремля сослался на ряд антироссийских действий местного руководства.
Накануне стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении пяти россиян. Кроме того, данные меры затронули 19 юридических лиц и трех граждан Украины.
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