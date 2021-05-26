В Госдуме оценили запрет Украины на импорт российской и белорусской электроэнергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил решение Украины запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, данное решение является провокационным для всего народнохозяйственного комплекса Украины и для граждан страны.
"Оно показывает, что комиссия и политики, которые такое решение принимают, выглядят некомпетентными", – заявил он.
Водолацкий добавил, что Украина готова в угоду Западу уничтожить собственный народ, а также заморозить системы жизнеобеспечения. Кроме того, он отметил, что решения носят популистский характер и не наносят вреда России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно запретила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
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