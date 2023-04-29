Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У Москвы имеется достаточно средств для проведения спецоперации на Украине, в отличие от Киева. С таким заявлением выступил глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак, пишет издание Do Rzeczy.

По его словам, на это указывают финансовые инструменты, которыми Россия владела до конфликта, а также динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне сложной экономической ситуации.

Киев же, в свою очередь, сталкивается с огромными экономическими трудностями. Темпы, с которыми власти Украины тратят выделенные им средства, не сулят им ничего хорошего, добавил польский генерал.

Он также признал, что в Польше тоже сложилась довольно опасная ситуация с национальной безопасностью. Так, по словам Анджейчака, у Польши попросту нет боеприпасов, а промышленность не только не справляется с поставками техники на Украину, но и не позволяет пополнить собственные запасы.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что регулярная украинская армия насчитывала 260 тысяч человек, однако на сегодняшний день 80% из них погибли, были взяты в плен или ранены.

До этого СМИ сообщали о том, что украинские военные признали превосходство российской армии, несмотря на поставки ВСУ западного вооружения.