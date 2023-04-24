Медведев рассказал о желании Польши поглотить территории Украины

Фото: 123RF/alekstaurus

Варшава планирует поглотить некоторую часть территорий Украины, подобные амбиции представляют угрозу для Европы, однако для российской стороны такой исход может быть выгоден. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем посте политик порассуждал о Речи Посполитой. По его мнению, Польша хочет забрать остатки Украины, при этом в Германии и Франции начинают беспокоиться из-за аппетитов Варшавы. Медведев считает, что в этом польском проекте можно наблюдать авторство США. Политики Вашингтона хотят ослабить Старый Свет, отметил зампред СБ.

"Озвучу парадоксальный тезис. В перспективе недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация в чем-то выгодна России. Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнет терроризировать необоснованными претензиями "по праву памяти" своих соседей", – написал Медведев.

Вместе с этим политик напомнил о репарационных претензиях Польши в адрес Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Варшава выставила Берлину ценник в 1,5 триллиона долларов, рассказал зампред СБ. В этой связи Медведев указал, что эта страна привыкла жить за счет других. Если украинские территории отойдут к Польше, то Варшава начнет требовать с Германии и Франции деньги за "сдерживание России", заявил он.

Вместе с этим Медведев отметил, что европейские лидеры обратятся за помощью к Москве, когда польская сторона на фоне своих амбиций потребует отторжения в свою пользу от Германии новых территорий.

Ранее зампред Совбеза рассказал, что Польша исчезнет в случае войны между НАТО и Россией. Так он прокомментировал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что в случае начала войны РФ проиграет Альянсу.