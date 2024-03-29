Посольство Казахстана призвало граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

Фото: 123RF/kajicom

Посольство Казахстана на Украине выпустило рекомендацию с призывом к согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области из соображений безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", – указано в сообщении.

Диппредставительство рекомендовало казахстанцам для выезда с Украины использовать наземные маршруты через Польшу или Молдавию, а далее воспользоваться коммерческим авиасообщением. Там напомнили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу.

Кроме того, посольство призвало граждан Казахстана не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытиях во время ее объявления.

Ранее сообщалось, что на Украине фиксируются масштабные повреждения энергетических объектов. СМИ сообщали о взрывах, прогремевших во многих городах Украины. Так, больше всего их произошло в Харькове. По заявлению мэра Игоря Терехова, в городе раздалось около 15 взрывов.

Уточнялось, что населенный пункт оказался почти полностью обесточен, в нем начались несколько пожаров. Кроме того, известно о повреждении объекта критической инфраструктуры.

