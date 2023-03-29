МИД Швеции вызовет российского посла

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МИД Швеции собирается вызвать российского посла. Поводом стала публикация диппредставительством статьи о вступлении страны в НАТО, сообщает агентство France Presse.

Посольство РФ в Стокгольме ранее опубликовало статью о вступлении королевства в НАТО под заголовком "Шведский шаг в пропасть".

В ней отмечалось, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти вдвое. Это значит, что новые члены Альянса станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера.

Депутаты шведского однопалатного парламента Риксдага одобрили вступление королевства в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 17 мая 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. На сегодняшний день ратификацию заявки стран не подтвердили 2 из 30 стран – Турция и Венгрия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия сожалеет о желании стран вступить в НАТО. По его словам, РФ не представляет угрозы для государств, о чем неоднократно заявлялось.



В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

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