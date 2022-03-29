Попытки изолировать РФ оборачиваются кризисом исторического масштаба – Небензя

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Попытки изолировать Россию оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.
"Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах", – приводит слова дипломата ТАСС.
Небензя добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки может только отказ от односторонних незаконных ограничительных мер.
Он также подчеркнул, что Россия четко соблюдает свои международные обязательства. Дипломат напомнил, что тем украинским военным, которые предпочтут сложить оружие, ничего не будет угрожать.
Кроме того, Небензя считает, что страны Запада проявляют непоследовательность и лицемерие, требуя гуманитарные паузы на Украине. Дипломат подчеркнул, что подобные призывы прозвучали и на заседании Совбеза.
"В прошлую среду большинство [членов Совбеза] отвергло российский проект гуманитарной резолюции, обязательной для исполнения всеми сторонами, с конкретным списком шагов. <...> В этой связи сегодняшние заявления, в особенности западных делегаций, звучат весьма лицемерно", – сказал он.
Небензя также добавил, что в РФ не исключают, что в автомобилях по доставке грузов DHL или в медицинских машинах с Запада на Украину могут ввозить вооружение.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ГА ООН вышла за пределы полномочий, приняв антироссийскую резолюцию по Украине – Небензя
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