Мединский рассказал о предложении Киева запретить нахождение иностранных баз на Украине

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Предложения Украины включают запрет на нахождение иностранных военных баз и войск на ее территории, заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

"Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск", – приводит слова Мединского ТАСС.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. В настоящий момент они завершены.

По итогам встречи Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспектах. Он также подчеркнул, что российская сторона получила понятно сформулированную позицию Киева.

29 марта стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал в стамбульском дворце Долмабахче во время приветствия президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом делегаций России и Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предприниматель задействован в обеспечении определенных контактов между Москвой и Киевом, а его участие в процессе одобрено обеими странами.

После нового раунда переговоров Москвы и Киева замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях.

