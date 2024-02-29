Слуцкий ждет от послания Путина поручений по усиленному развитию регионов

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Председатель комитета ЛДПР и глава ГД по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин даст поручения по разработке механизмов, которые направлены на усиленное развитие регионов России. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование", – уточнил Слуцкий.

Политик считает, что глава государства может затронуть в своем выступлении основные положения Концепции внешней политики РФ. При этом Слуцкий предположил, что послание придаст импульс будущему укреплению позиций России в мире.

"В настоящее время международная миссия России – внести вклад в формирование нового, более справедливого мирового порядка. И в этом новом мире не будет места кровавым гегемонам и разжигателям войн", – заключил депутат.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля в Гостином Дворе. Выступление президента РФ начнется в 12:00 по московскому времени. Его будут транслировать в кинотеатрах 20 городов страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что некоторые зарубежные СМИ будут также освещать мероприятие.

Как заявлял Путин, в своем выступлении он озвучит задачи, которые будут поставлены на следующие шесть лет. Послание будет подготовлено с учетом внутриполитического календаря России.



Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля