Центр Москвы перекроют 29 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение по ряду улиц в центре Москвы будет временно закрыто для транспорта 29 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно", ссылаясь на ЦОДД.

Несколько улиц закроют для транспорта с 05:00 29-го числа. Проезд станет доступен лишь после завершения мероприятия, подчеркнули в ведомстве.

Ограничения коснутся улиц Варварки – от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Ильинки – от Новой площади до Красной площади, и Москворецкой – от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной.

Движения не будет и на площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту – от Варварки до Лубочного переулка, и в проезде от Ильинки до Варварки, рассказали в Дептрансе.

Кроме того, на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой временно запретят парковку. Ограничение будет действовать с 00:01 29 февраля до окончания мероприятия.



"Рекомендуем завтра (29-го числа. – Прим. ред.) использовать городской транспорт для поездок в центр", – рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

В четверг, 29 февраля, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе. Возможно, послание начнется в 12:00.

В ходе встречи российский лидер озвучит задачи, которые будут поставлены перед страной в следующие 6 лет.

Послание Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в ряде кинотеатров РФ