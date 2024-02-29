Руководство конгресса США договорилось о предотвращении шатдауна – СМИ

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Руководство конгресса США достигло договоренностей, позволяющих избежать остановку работы федерального правительства – шатдауна. Об этом сообщает издание Politico на своей странице в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что подробности достигнутой сделки по финансированию правительства будут объявлены в ближайшее время.

16 февраля палата представителей Штатов ушла на перерыв до 28 февраля. При этом законодатели так и не провели голосование по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, который в том числе включает выделение новой помощи Украине и Израилю.

До этого сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. За одобрение документа выступили 70 сенаторов, 29 – против. Законопроект предусматривает выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда долларов – на поддержку Киева.

Спикер нижней палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что законодательный орган не будет поддаваться давлению и принимать этот законопроект.

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