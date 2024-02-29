Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Прямой эфир

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Гостином Дворе проходит выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием.

В своем послании глава государства озвучит задачи на последующие шесть лет. Президент уделит внимание вопросам, связанным с СВО, и затронет внутреннюю политику: развитие производства, рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан.

Речь президента транслируется в кинотеатрах 20 городов страны.

В 2023 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие продолжалось 1 час 45 минут. Обращение было посвящено отношениям России с Западом и специальной военной операции на Украине.