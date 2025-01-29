NYT: Трамп "частично отступил" от указа о приостановке помощи другим странам

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Администрация американского лидера Дональда Трампа смягчила ограничения, которые были предусмотрены в рамках указа о приостановке программ помощи другим странам. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times, которой поступила информация из служебной записки госсекретаря США Марко Рубио.

Как утверждают журналисты, команда Трампа решила сделать исключения для "жизненно необходимой" гуманитарной помощи.

21 января Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США".

В Верховной раде данное решение назвали вызовом. Депутат Тарас Тарасенко заявил, что сейчас нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты. Он также выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.

