Депутат Рады заявила, что Украина отдала часть суверенитета для борьбы с коррупцией

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Председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина признала, что Украина пожертвовала частью суверенитета для борьбы с коррупцией, сообщает РИА Новости.

Она признала, что не знает ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что антикоррупционные учреждения действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков.

Кроме того, по ее словам, комитет антикоррупционной политики больше всего обеспокоен тем, чтобы обеспечить антикоррупционные учреждения мандатами, полномочиями и ресурсами, чтобы они могли "иметь возможность действовать правильно и независимо".

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за последние четыре месяца ведомство обнаружило нарушения, общая стоимость которых составляет более 10 миллиардов гривен. Он опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сказано, что нарушения удалось выявить благодаря проведенному внутреннему аудиту министерства и обновленной генеральной инспекции ведомства.

Власти США планируют направить в министерство стратегической промышленности Украины советника для борьбы с коррупцией. Помимо этого, американские власти также сформировали межведомственную группу, в которую вошли представители Госдепа, Пентагона и Минторга США.



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