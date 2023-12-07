Вашингтон направит на Украину советника для борьбы с коррупцией – Белый дом

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Власти США планируют направить в министерство стратегической промышленности Украины советника для борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли, а также для поддержания и ускорения перехода к оперативно совместимым ВС. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что данное решение было принято в рамках новых мер Соединенных Штатов по поддержке военно-промышленного комплекса Украины.

Помимо отправки советника в Киев, американские власти также сформировали межведомственную группу, в которую вошли представители Госдепа, Пентагона и Минторга США. Эта группа будет поддерживать промышленность украинских и прочих партнеров, пытающихся получить рекомендации по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для украинской оборонной промышленности.

Кроме того, Пентагон предоставил Украине технические данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате. Данный документ в том числе предполагал выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что его однопартийцы не поддержат запрос о выделении помощи Украине без решений по охране американской границы. Политик указал на кризисное положение, которое наблюдается на южной границе при действующей власти.

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