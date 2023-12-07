Япония выделит Украине помощь в размере 4,5 млрд долларов

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Япония выделит Украине в общей сложности 4,5 миллиарда долларов помощи как напрямую, так и по кредитам Всемирного банка. Об этом сообщает японский МИД по итогам онлайн-встречи лидеров G7.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что данные средства будут выделены в том числе в качестве гуманитарной помощи, а также в качестве помощи в восстановлении и реконструкции.

Он добавил, что японские власти приняли решение расширить антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине, а также внести в них компании третьих стран, которые подозреваются в помощи обхода мер против России. Данные ограничительные меры будут введены до конца года.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском Сенате. Данный документ в том числе предполагал выделение 61 миллиарда долларов на помощь Киеву.

До этого Вашингтон выделил Киеву 175 миллионов долларов военной помощи, в которую вошли боеприпасы для систем ПВО и стрелкового оружия, РСЗО HIMARS и артиллерии, а также прочие виды вооружения. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, этот пакет может быть последним.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины