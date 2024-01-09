Глава Минобороны Украины заявил о выявленных на 10 миллиардов гривен нарушениях

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Минобороны Украины за последние четыре месяца обнаружило нарушения, общая стоимость которых составляет более 10 миллиардов гривен. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу ведомства Рустема Умерова.

Он опубликовал в соцсетях сообщение, в котором сказано, что нарушения удалось выявить благодаря проведенному внутреннему аудиту министерства и обновленной генеральной инспекции ведомства.

Ранее сообщалось, что власти США планируют направить в министерство стратегической промышленности Украины советника для борьбы с коррупцией. Помимо этого, американские власти также сформировали межведомственную группу, в которую вошли представители Госдепа, Пентагона и Минторга США.



Украинские СМИ заявили о массовой коррупции в ВСУ