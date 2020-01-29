Экс-президент Украины объяснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина

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Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что лично не видел документа, который подтверждает встречу Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, передает сайт "Комсомольской правды".

Политик рассказал, что читал это в СМИ, однако не уточнил, где именно. "Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", – заявил Кравчук.

Экс-президент подчеркнул, что не уверен в достоверности этих данных, однако считает, что кому-то надо верить.

"Если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишут, они же несут какую-то ответственность, правильно?" – заключил Кравчук.

Леонид Кравчук ранее рассказал о встрече глав Третьего рейха и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Так Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского, который возложил ответственность за начало Второй мировой на СССР и нацистскую Германию. По его словам, украинский лидер имел в виду, что войну спровоцировал договор между странами.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши.