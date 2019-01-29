Эксперт прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

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Введение Вашингтоном санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он обратил внимание, что одновременно с американскими санкциями лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя и.о. президента Венесуэлы, заявил о планах поменять руководство во всех нефтяных компаниях страны. "Мы можем сказать, что данные действия согласованные. Несмотря на то что быстрый переворот не получился, ползучий переворот и давление будут продолжаться", – пояснил Брутер в беседе с RT.

Эксперт не исключил, что США будут подталкивать Венесуэлу, Россию, Китай "к гораздо более радикальным и обязывающим действиям". Хотя у Гуаидо нет реальной власти, он продолжит накалять обстановку внутри страны, отметил специалист. По его словам, действия Гуаидо обязательно потребуют "каких-то жестких мер". "После чего США либо будут готовы на интервенцию, либо введут еще более серьезные санкции против Венесуэлы", – считает Брутер.

Ранее США объявили о введении санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. В американском Минфине пояснили, что PDVSA – главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы. По этой причине Вашингтон заблокировал все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретил сделки с ними.

Переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность главы государства 10 января. Однако 23 января на демонстрации в Каракасе лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Статус Гуаидо признали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро приняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.