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Украина открыла второй фронт в Африке на фоне отсутствия возможности для победы над Россией, заявил в беседе с ТАСС посол РФ в Мали и Нигере Игорь Громыко.

По словам дипломата, киевский режим потворствует незаконным вооруженным формированиям, которые действуют против дружественных России государств континента.

Громыко напомнил, как в августе правительство переходного периода Мали выступило с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Страна пришла к такому решению после высказываний пресс-секретаря ГУР Минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова по поводу предоставления Киевом помощи боевикам, которые совершили нападение на малийских военнослужащих 25–27 июля.

"Нам понятны мотивы, побудившие малийцев прекратить отношения с Киевом. Факт его сотрудничества с террористами нисколько не удивляет. На территории нашей страны он продолжает применять запрещенные методы – совершение диверсий, политических убийств, регулярные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры", – обратил внимание российский дипломат.

Он также отметил, что власти Мали предупредили помогающие украинской стороне государства о том, что их поддержка будет расцениваться как содействие международному терроризму. Страна также призвала африканцев осудить подрывные действия Украины, которые создают угрозу стабильности континента.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина заплатит жестокую цену за "западную авантюру". Политик выразил недоумение в связи с тем, что украинское политическое руководство "тянет целую страну в катастрофу".

