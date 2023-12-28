Посол РФ заявил, что протесты в Сербии могут активизироваться в новогодние праздники

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Период новогодних и рождественских праздников может быть использован для активизации протестов в Сербии. Такое мнение выразил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу "Известия".

"Протесты не закончились, они вот и сегодня будут, это уже заявлено. И будут продолжаться. Очень опасный период – это предновогодние и новогодние рождественские [праздники]", – рассказал он.

Боцан-Харченко считает, что этот период может быть использован для каких-либо более активных протестов или возвращения к насильственным действиям. Посол назвал ситуацию хрупкой, но подчеркнул, что она находится под контролем властей.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря. Оппозиционеры пытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на новую попытку полиция применила слезоточивый газ.

В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.