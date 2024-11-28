В Казахстане возбудили дело из-за украинского флага в день визита Путина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

МВД Казахстана возбудило уголовное дело в связи с появлением изображения украинского флага на одном из LED-экранов Астаны во время визита Владимира Путина, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством. Виновных в противоправных деяниях привлекут к ответственности.

Накануне казахстанские СМИ писали, что на LED-экране, установленном у театра "Астана Опера", появилось изображение флага Украины, сменив кадр с российским флагом, который отображался и на других LED-экранах в честь государственного визита Владимира Путина.

Президент России 27 ноября по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел в республику с двухдневным визитом. В Астане прошла церемония официальной встречи российского лидера. Сразу после нее Путин и Токаев направились на переговоры.

Лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядком. Оба президента выразили желание продолжать поддержку друг друга, противодействуя таким образом попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности России и Казахстана.

Кроме того, стороны договорились рассмотреть перспективы двустороннего сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также иных низкоэмиссионных источников энергии, в том числе обмен опытом, технологиями и подготовку кадров для отрасли.